Der Baum fiel sturmbedingt gegen 5 Uhr in eine Leitung bei Hofstädten, wie Maximilian Zängl von Bayernwerk auf Anfrage unseres Medienhauses mitteilte.

Die Wiederversorgung der Haushalte sei durch den Verbund in der Mittelspannungsebene hergestellt worden. Während Waldaschaff mit seinen rund 700 Haushalten bereits um 7.41 Uhr wieder Strom hatte, war die Stromversorgung in den restlichen Ortschaften erst um 9.15 Uhr wieder gewährleistet. Den Sturmschaden werde das Bayernwerk am Mittwoch beheben, so Zängl vom Bayernwerk.

Nach Angaben von Mark Weigandt, Leiter der Integrierten Leitstelle Bayerischer Untermain (ILS) in Aschaffenburg, waren Schöllkrippen, Waldaschaff, Hösbach-Feldkahl und Sailauf-Eichenberg nur wenige Minuten von dem Ausfall betroffen. Die Orte Blankenbach, Kleinkahl, Krombach, Westerngrund sowie der Schöllkrippener Ortsteil Hofstädten seien hingegen länger vom Netz gewesen.

Heim-Beatmungsgerät schlug Alarm

ILS-Chef Weigandt meldet keine besonderen Vorkommnisse: In Krombach und Geiselbach (auch hier habe es offenbar vereinzelt Auswirkungen gegeben) sei jeweils gegen 7.30 Uhr die Feuerwehr ausgerückt, weil Brandmeldeanlagen, deren Akku leer war, Fehlalarm schlugen. In Blankenbach sei die Feuerwehr zu einer Patientin ausgerückt, deren batterie-gepuffertes Heim-Beatmungsgerät Alarm schlug, weil bald kein Strom mehr vorhanden sei. Die Feuerwehr habe Strom per Generator geliefert.

Die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg hatte am Morgen per Pressemeldung darüber informiert, dass die Feuerwehrhäuser der vom Stromausfall betroffenen Ortschaften besetzt seien, um Bürgern als Anlaufpunkte für Notfälle zu dienen. Dies sei zwar schon immer so gewesen, so Kreisbrandmeister Frank Wissel. Doch nach dem stundenlangen Stromausfall an den Osterfeiertagen habe man offensiver als bisher aus diese Hilfsmöglichkeit aufmerksam machen wollen. Ob tatsächlich Bürger in die Feuerwehrhäuser – die allesamt besetzt waren – kamen, war am Vormittag unbekannt.

JhR/juh/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg