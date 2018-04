Mit 2,2 Promille die Böschung hinabgerutscht

Auf der Kreisstraße AB 23, zwischen Heigenbrücken und Jakobsthal, kam es am Samstag gegen 18.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung. Dabei verlor ein 30-jähriger Fahrer eins VW die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte anschließend ca. 20 Meter die Böschung hinab und blieb auf dem Dach liegen. Der verletzte Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und sich zur Straße hinaufschleppen. Mehrere Ersthelfer waren vor Ort. Der 30-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Offenbach geflogen.

Grund für das Abkommen von der Fahrbahn dürfte die erhebliche Alkoholisierung des Fahrzeuglenkers gewesen sein. Ein Test ergab einen stolzen Wert von 2,2 Promille.

Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung über mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Feuerwehr Heigenbrücken war in den Einsatz mit eingebunden.

Fahranfänger in der Probezeit mit 0,32 Promille

Ein 23-jähriger Frankfurter muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten. Er wurde am Samstagvormittag kurz nach 8 Uhr in der Weißenburger Straße mit seinem Opel Corsa einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der gerichtsverwertbare Test bei der PI Aschaffenburg ergab einen Wert von 0,16 mg/l, dies entspricht 0,32 Promille. Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sieht für eine solche Verfehlung ein Bußgeld von 250 Euro und einem Punkt im Fahrerlaubniseignungsregister vor. Weitere Maßnahmen werden in derartigen Fällen von den Führerscheinstellen geprüft.

Fahrradsturz ohne Helm

Eine 50-jährige Dame fuhr am Samstagnachmittag mit ihrem Fahrrad die Dalbergstraße herab. Sie verbremste sich und stürzte über den Lenker. Da sie keinen Helm trug zog sie sich massive Prellungen an der Stirn zu. Außerdem erlitt sie diverse Schürfwunden. Sie wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Eine Bekannte von ihr kümmerte sich um das Fahrrad.

Roller ohne Versicherungsschutz

Eine 16-jährige Rollerfahrerin wurde am Samstag in der Würzburger Straße mit ihrem Roller beanstandet. Sie war immer noch mit einem alten schwarzen Versicherungskennzeichen aus 2017 unterwegs. Sie wird deshalb wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Seit 1. März gilt das Versicherungsjahr 2018 und es müssen die neuen blauen Versicherungskennzeichen entsprechend angebracht sein.

Mehrere Ladendiebe in der Citygalerie

Gleich zweimal mussten Beamte der PI Aschaffenburg am Samstagnachmittag wegen Ladendiebstählen in die Citygalerie ausrücken. In dem einen Fall entwendete ein 15-jähriger Jugendlicher zusammen mit seinem 13-jährigen Bruder eine Speicherkarte in einem Elektronikmarkt.

Im zweiten Fall ließ eine 17-jährige eine Sonnenbrille in einem Bekleidungsgeschäft mitgehen. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Unfall am Feldkahler Berg

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2307 am Samstag gegen 14 Uhr verletzt. Ein 69-jähriger Mini-Fahrer wendete verbotswidrig bei „durchgezogener Linie“ am Feldkahler Berg. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem wendenden Pkw und einem geradeausfahrenden Citroen. Durch den heftigen Aufprall wurde sowohl der Mini-Fahrer als auch die 18-jährige Fahrzeuglenkerin des Citroens verletzt. Beide wurden durch einen Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Hösbach war mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Versuchte Sachbeschädigung in Johannesberg - Wer kann Hinweise geben

Zu einem hinterlistigen Angriff auf einen Pkw kam es im Zeitraum von Freitagabend 22.00 Uhr bis Samstagmorgen 06.10 Uhr. In der Gartenstraße wurde wiederholt ein mit Nägeln und Schrauben versehenes Brett unter die Reifen eines Opel Astras platziert. Der Inhaber des Opels bemerkte das Nagelbrett jedoch stets rechtzeitig. Sachdienliche Hinweise werden bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 entgegen genommen.

Nach Flucht gestellt

In Stockstadt sollte gegen Mitternacht eine Gruppe Jugendlicher einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Eine Person rannte beim Erblicken der Polizeibeamten urplötzlich davon. Nach einer kurzen Verfolgung des Flüchtenden konnte dieser gestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte bei dem jungen Mann eine geringe Menge Marihuana, weitere Rauschgiftutensilien sowie ein Messer, welches unter das Waffengesetz fällt, aufgefunden werden. Der 19-jährige Mann wird angezeigt. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

