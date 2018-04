A3: Vier Verletzte - Verkehrsteilnehmer eilen zur Hilfe

Für erhebliche Behinderungen und Stau sorgte am Sontagmorgen ein Unfall auf der A3 kurz nach der Kauppenbrücke bei Waldaschaff.

Gegen 7.30 Uhr war ein holländischer Mitsubishi, besetzt mit einer vierköpfigen Familie, in Richtung Würzburg unterwegs. Als dem Fahrer von mehreren Verkehrsteilnehmer signalisiert worden war, dass sich ein Sicherungsband an seinem Anhänger gelöst habe, hielt er auf dem Standstreifen an. Kurz darauf kam eine 84-jährige BMW-Fahrerin, die ebenfalls in Richtung Würzburg unterwegs war, aus ungeklärten Gründen nach rechts und prallte mit Wucht auf den Anhänger und den Mitsubishi. Der Anhänger riss ab und drehte sich, der Mitsubishi stellte sich auf dem Standstreifen quer. Der BMW kam auf der linken Fahrspur zum Stehen.

Sowohl die Unfallverursacherin als auch eine 35-jährige Mitfahrerin im Mitsubishi, sowie der fünfjährige Sohn und die achtjährige Tochter wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Lediglich der Vater blieb augenscheinlich unverletzt.

Beide Fahrzeuge und auch der Anhänger sind nur noch Schrott wert und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht genau fest, dürfte sich aber weit über 10.000 Euro summieren.

Die Feuerwehr Waldaschaff sicherte die Unfallstelle ab. Nach einer Komplettsperrung war die Autobahn gegen 8.40 wieder teilweise frei, gegen 9 Uhr normalisierte sich die Verkehrslage.

Joachim Hoos, Kommandant der Waldaschaffer Feuerwehr lobte das vorbildliche Verhalten mehrerer Verkehrsteilnehmer, die sich um die Betroffenen kümmerten. Ein österreichischer Fahrer eines First-Class-Omnibusses, der auf der Rückfahrt war, hielt an und bot seinen Bus für die Betroffenen als Aufenthaltsmöglichkeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte an. Eine junge Frau, die eigentlich auf dem Weg zur Arbeit war, übernahm die Betreuung eines im BMW mitfahrenden Hundes. Ein Porsche-Fahrer unterstützte bei der Erstversorgung der Verletzten. Zwei Azubis zum Notfallsanitäter bei den Aschaffenburger Maltesern standen im Stau und kamen nach vorne, um während der notärztlichen Behandlung ihre Hilfe anzubieten.

Ralf Hettler