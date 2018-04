Betrunkener fährt Betrunkenen nach Unfall nach Hause

Die beiden männlichen Insassen stiegen daraufhin aus, Fahrer und Beifahrer wechselten die Position und der BMW entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Da die Zeugen sich das Kennzeichen gemerkt und der Polizei mitgeteilt haben, wurde durch eine Streife die Anschrift des Halters im Landkreis angefahren. Dort fanden dann die Beamten auch tatsächlich den beschädigten BMW, sowie die beiden betrunkenen Männer vor. Bei dem Unfallfahrer handelte es sich um einen 23-Jährigen, sein ursprünglicher Beifahrer und spätere Chauffeur ist ein Jahr älter. Dieser räumte auch den Vorfall ein.

Beide mussten die Ordnungshüter auf die Polizeiinspektion nach Aschaffenburg begleiten. Da der Alkoholgehalt des 24-Jährigen einen Wert von knapp unter 1,1 Promille ergab, konnte dieser einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle durchführen. Der 23-Jährige Unfallverursacher hatte einen Wert von knapp über 1,1 Promille. Von diesem musste ein Arzt eine Blutprobe nehmen.

Dem Ganzen jedoch nicht genug. Der 23-Jährige hatte außerdem keinen Führerschein. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht zu erwarten. Sein Mitfahrer erwartet ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot. Die Höhe des gesamten Schadens an Pkw und den verkehrstechnischen Einrichtungen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet

Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Mittwoch zwischen 02:30 Uhr und 10:00 Uhr an einem geparkten Ford hängen geblieben und hat an diesem einen Streifschaden im Bereich der Beifahrertüre verursacht. Der orange Focus stand in der Zeit auf einer Parkfläche im Bohlenweg. In dem Lackschaden konnte zudem weißer Fremdlack gesichert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Etwa 400 Euro hoch ist der Sachschaden an einem Smart, welcher ebenfalls von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Der schwarze Pkw stand am Mittwoch zwischen 08:20 Uhr und 15:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz in der Suicardusstraße und hatte am Nachmittag einen frischen Schaden an der Stoßstange hinten links.

Zeugen, die Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Handy am Ohr führt zur Blutentnahme

Weil der Fahrer eines Audi am Mittwoch um 12:40 Uhr mit seinem Handy während der Fahrt in der Schweinheimer Straße erwischt wurde, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Im Zuge dieser stellten die Beamten dann bei dem 25-jährigen Fahrer fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf THC. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und der junge Mann musste die Streife auf die Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Er hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Auto zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 07:50 Uhr und 18:00 Uhr den Lack eines VW zerkratzt. Der graue Passat stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Brentanostraße und hatte am Abend einen frischen Kratzer über die gesamte rechte Fahrzeugseite. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrraddiebstahl

Haibach

Ein Fahrrad der Marke „Stevens“ hat ein unbekannter Täter zwischen Mittwoch, 11.04.2018 und Sonntag 12:00 Uhr gestohlen. Das rote Rad stand in der Zeit unverschlossen in einem frei zugänglichen Hof eines Mehrfamilienhauses im Bessenbacher Weg. Es hatte noch einen Wert von rund 150 Euro.

Geldbörsendiebstahl

Großostheim

Eine 77-jährige Dame befand sich am Mittwoch zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Raiffeisenstraße. Ihre Handtasche lag währenddessen im Einkaufswagen. Aus dieser stahl in einem unbeobachteten Moment ein unbekannter Täter den Geldbeutel der Dame. In der roten Börse befanden sich neben einer geringen Menge Bargeld auch sämtliche Ausweisdokumente und Bankkarten.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg