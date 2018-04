Aus dieser lief plötzlich und für die VW-Fahrerin nicht vorhersehbar ein 9-Jähriger heraus und rannte unter Nichtbeachtung des fließenden Verkehrs über die Fahrbahn. Die 48-Jährige hatte keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Der Schüler lief in die linke Seite des Autos, von welchem er abgewiesen und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Er kam mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro.

Zu einer Kollision zwischen einem VW und einem Reh kam es am Mittwochmorgen um 05:30 Uhr auf der Glattbacher Straße. Kurz vor der Autobahnunterführung lief das Tier auf die Fahrbahn und wurde von dem dort fahrenden Touran erwischt und in den Graben geschleudert. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro.

Versuchter Einbruch in Supermarkt

Ein unbekannter Täter hat im Laufe des Wochenendes zwischen Freitag 20:00 Uhr und Montagmorgen 07:00 Uhr versucht in einen Supermarkt im oberen Teil der Würzburger Straße einzubrechen. Um in den Markt zu gelangen kletterte der Einbrecher auf das Dach, wo er ein etwa einmal ein Meter großes Loch in die Abdeckung schnitt. In das Innere des Marktes konnte er jedoch nicht eindringen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Cabrio-Dach beschädigt

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag 23:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr das Stoffdach eines Mazda-Cabrio beschädigt. Im Dach ist ein kleines Brandloch erkennbar. Der Pkw stand in der Zeit auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Deschstraße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht

Haibach. Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 11:00 Uhr an einem geparkten Chevrolet hängen geblieben. Der graue Pkw stand in der Zeit ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Auenweg und hatte am Dienstagmorgen einen frischen Lackschaden im Bereich der linken Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/kick