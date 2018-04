Raddieb auf frischer Tat ertappt

Am Montag gegen 23:30 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Mann aufmerksam, der am Fahrradabstellplatz Dämmer Tor an einem abgestellten Rad länger hantierte.

Die Ordnungshüter konnten anschließend beobachten, wie er mit einem Werkzeug versuchte, das Fahrradschloss (Stahlseil) zu durchschneiden, um das orangefarbene Mountainbike der Marke Bulls zu stehlen.

Anschließend entfernte er sich und konnte kurze Zeit später im Schneidmühlweg vorläufig festgenommen werden.

In einem Gebüsch in Tatortnähe entdeckte eine weitere Polizeistreife auch den verwendeten Seitenschneider.

Der Straftäter wurde nach seiner Vernehmung aus polizeilichem Gewahrsam entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchtem Diebstahl.

Bei seiner Festnahme führte der 41-jährige Aschaffenburger ein silberfarbenes Hercules-Rad mit sich, für das er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Die Polizei Aschaffenburg bittet deshalb den Besitzer dieses Fahrrades, sich unter der Tel-Nr. 06021/857-2230 zu melden.

Polizei Aschaffenburg/kick