Essen fängt bei Zubereitung Feuer

Leichte Verbrennungen nach Brand in Küche

Am Montagabend um 19 Uhr wollte sich ein 62-Jähriger in seiner Wohnung in der

Merkelstraße eine Mahlzeit zubereiten. Dabei geriet der Inhalt des Topfes aus

unbekannter Ursache in Flammen. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen, zog sich der

62-Jährige leichte Verbrennungen im Gesicht und am linken Arm zu. Er wurde zur

weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem Sachschaden

ist es nicht gekommen.

Alleinbeteiligt von Fahrrad gestürzt

Eine 58-Jährige fuhr am Montag gegen 16:50 Uhr mit ihrem Rad auf der Schweinheimer

Straße in stadteinwärtiger Richtung. Während des Fahrens klappte sich plötzlich der

Fahrradständer aus. Die 58-Jährige kam dadurch ins Straucheln und stürzte auf die

Fahrbahn. Sie erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am

Fahrrad entstand ein minimaler Schaden in Höhe von rund 30 Euro.



Unfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Samstag 21:00 Uhr und Montag 14:30 Uhr an

einem geparkten Opel hängen geblieben und hat so an diesem einen Schaden in Höhe von

circa 2500 Euro verursacht. Der schwarze Pkw stand in der Zeit am Fahrbahnrand in

der Koloseusstraße und hatte am Montag einen frischen Schaden im Bereich des

vorderen, linken Kotflügels.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg

unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.



Fahrraddiebstahl

Ein unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr ein Rad der

Marke „Haibike“ gestohlen. Das weiß-schwarze Fahrrad stand in der Zeit mit einem

Kabelschloss an einer Metallöse gesichert in der Schillerstraße, Ecke Schulstraße.

Es hatte noch einen Wert von rund 300 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg

unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.



Doppelter Ladendiebstahl

Ein 41-Jähriger wurde am Montag gegen 14:15 Uhr vom Ladendetektiv eines Supermarktes

in der Würzburger Straße bei einem Diebstahl beobachtet. Der Dieb nahm sich zehn

Getränkedosen im Gesamtwert von rund 30 Euro aus dem Regal und steckte sie in seine

mitgeführte Stofftasche. Im Anschluss ging er zwar zur Kasse, jedoch nur, um sich

seinen Leergut Bon auszahlen zu lassen. Der Detektiv nahm ihn fest und verständigte

die Polizei. Der 41-Jährige musste die Beamten schließlich auf die Dienststelle

begleiten, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Im Anschluss durfte er die

Polizei wieder verlassen. Der Ladendieb ging jedoch nicht nach Hause, sondern

geradewegs in den Supermarkt gegenüber des Polizeigebäudes im Lorbeerweg. Dort wurde

er dann von zufällig anwesenden, zivilen Polizeikräften dabei beobachtet, wie er

erneut diverse Nahrungsmittel im Wert von rund sechs Euro in seine Taschen steckte.

Er ging direkt an der Kasse vorbei, ohne die Ware zu bezahlen. Vor dem Markt wurde

er dann von uniformierten Kräften in Empfang genommen. Er hat nun zwei Anzeigen

wegen Ladendiebstahl zu erwarten.



Essen erbettelt und zum Dank Geldbeutel gestohlen

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend gegen 21:20 Uhr bei einem 21-Jährigen am

Bahnhofsvorplatz in der Ludwigstraße um Essen gebettelt. Der junge Mann war so

großzügig und hat ihm auch tatsächlich etwas gekauft. Der Unbekannte setzte sich zum

Verzehr seiner Speise für etwa zehn Minuten neben seinen Spender und verschwand im

Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Als der 21-Jährige nach seinem Geldbeutel

in seiner Jackentasche sehen wollte, musste er dann feststellen, dass dieser weg

war. Die Jacke lag die ganze Zeit neben ihm. Der Unbekannte muss den Geldbeutel, in

welchem sich sämtliche Ausweisdokumente und eine geringe Menge Bargeld befanden, in

einem unbeobachteten Moment aus der Jacke genommen haben. Der undankbare Dieb war

etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlank, hatte schwarze, kurze Haare und einen Bart.

Bekleidet war er mit einer blauen Trainingsjacke.

Weitere Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter

der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.



Kreis Aschaffenburg

Zwei Unfallfluchten im Landkreis

Hösbach. / Goldbach. Bereits vergangenen Freitag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr

kam es in der Franz-Göhler-Straße in Hösbach zu einem Parkrempler, von welchem sich

das verursachende Fahrzeug entfernte. Der beschädigte Subaru stand in der Zeit am

Fahrbahnrand und hatte einen frischen Schaden im Bereich des vorderen, linken

Radlaufes. Die Höhe des Schadens liegt bei etwa 1000 Euro.

Rund 500 Euro hoch ist die Schadenshöhe bei der zweiten Unfallflucht am vergangenen

Donnerstag zwischen 12:30 Uhr und 14:45 Uhr in Goldbach. In dieser Zeit stand ein

grauer Ford am Fahrbahnrand in der Brunnenstraße. An diesem verursachte ein

ebenfalls unbekanntes Fahrzeug einen Streifschaden auf der linken Fahrzeugseite.

Hinwiese zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg

unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Paar verursacht nach Verabschiedung, beim Ausparken je einen Unfall

Goldbach. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer konnten am Montagnachmittag um 14:10 Uhr

einen Mann und eine Frau beobachten, welche beide jeweils ein geparktes Fahrzeug

beim Ausparken mit ihren eigenen Pkw beschädigten. Das Paar verabschiedete sich

zunächst auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Aschaffenburger Straße und stieg im

Anschluss in zwei unterschiedliche Fahrzeuge ein. Die Dame blieb dann beim Ausparken

mit ihrem weißen Audi an einem, ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten, Skoda

hängen und verursachte an diesem einen Schaden im Bereich der Stoßstange hinten

rechts in geschätzter Höhe von etwa 800 Euro. Der Mann wiederum stieg in einen

Pick-Up ähnlichen Pkw ein, fuhr vom Parkplatz auf die Aschaffenburger Straße auf und

blieb dort dann am Außenspiegel eines Wohnmobils hängen, welches am Straßenrand

stand. Die Schadenshöhe am Skoda und am Wohnmobil wird auf insgesamt rund 900 Euro

geschätzt. Sowohl die Dame, als auch der Herr fuhren ohne weitere Veranlassung von

der Örtlichkeit. Da von beiden Pkw zumindest Fabrikat und Farbe sowie Teile des

Kennzeichens bekannt sind muss nun ermittelt werden, wer die jeweiligen Fahrer

waren.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem unbekannten Paar oder den Fahrzeugen geben

können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der

Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Wildunfall

Heigenbrücken. Zu einer Kollision zwischen einem Audi und einem Reh kam es am

Dienstag kurz vor 05:30 Uhr auf der Staatsstraße 2317. Das Tier lief im Anschluss in

unbekannte Richtung davon. Am Pkw entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von etwa

1000 Euro.

Pkw zerkratzt

Glattbach. Ein unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr den

Lack eines Porsches zerkratzt. Der Pkw stand in der Zeit am Fahrbahnrand Im

Himbeergrund und hatte im Bereich der Beifahrertüre und der Heckklappe frische

Kratzer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei circa 3000 Euro.

Schleifmaschine gestohlen

Weibersbrunn. Eine Schleifmaschine der Marke „Flex“ hat ein unbekannter Täter

zwischen Samstag 22:00 Uhr und Montag 06:15 Uhr aus einem Bagger entwendet. Dieser

stand auf einer Baustelle in der Jakob-Groß-Straße und war nach Angaben eines

Arbeiters verschlossen. Der Dieb muss den Bagger mittels eines „Standartschlüssels“

geöffnet und die Maschine an sich genommen haben. Aufbruchspuren waren nicht

erkennbar. Die „Flex“ hatte einen Wert von 350 Euro.

Zwei beschädigte Fahrzeuge in einer Straße

Hösbach. Ebenfalls ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Sonntag 13:00 Uhr

und Montag 07:10 Uhr beide Reifen eines Motorrades des Fabrikats „BMW“ mit einem

spitzen Gegenstand zerstochen, wodurch die Luft heraus ging. Die BMW stand in der

Zeit auf einer frei zugänglichen Parkfläche in der Bahnstraße. Der entstandene

Sachschaden an den Reifen wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zwei Hausnummern weiter,

in derselben Straße, wurden zudem drei Reifen eines Audis ebenso zerstochen. Die

Tatzeit hier lässt sich auf die frühen Montagmorgenstunden zwischen 00:15 Uhr und

05:00 Uhr eingrenzen. Zusätzlich wurde an dem weißen Pkw noch der Lack am hinteren,

linken Radkasten zerkratzt. Die Schadenshöhe hier liegt bei circa 800 Euro. Ob es

sich bei den beiden Taten um denselben Täter handelt ist nicht gesichert.

Bereich für Außenbestuhlung beschädigt

Großostheim. Mehrere Holzbretter für ein Podest der Außenbestuhlung einer Gaststätte

in der Breite Straße, haben drei unbekannte Täter in den frühen Sonntagmorgenstunden

herausgerissen. Ein Anwohner wurde zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr durch Lärm auf

der Straße wach und konnte noch drei Personen erkennen, welche von der Örtlichkeit

davon rannten. Eine genaue Beschreibung war nicht möglich. Zudem wurde ein zu dem

Podest gehörender Metallzaun ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des

entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Zeugen, die weitere Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen

geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der

Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

sre/PI Aschaffenburg