A3: Sprinter fährt auf Laster auf

Auffahrunfall unter Lkw, Zeugen gesucht, da ein Lkw flüchtig Heute Früh kurz vor halb 2 Uhr befuhren 2 Lkw die A3 bei Waldaschaff in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein langsamer Lkw sollte von dem nachfolgenden Lkw überholt werden. Dieser scherte aus, der zu überholende wurde noch langsamer, weshalb der wiederum nachfolgende Sprinter auf den nun ganz langsamen Lkw auffuhr. Beide Unfallbeteiligten hielten auf dem Standstreifen an. Der vordere der beiden fuhr allerdings nach einer ganz kurzen Nachschau an seinem Lkw weiter. Da beim auffahrenden Sprinter der Airbag ausgelöst hatte und der Fahrer kurz in der Sicht eingeschränkt war, sind keine Hinweise auf das Kennzeichen bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter 06021-8572530 zu melden.

Zwangspause wegen abgelaufener Plakette Gestern Früh um kurz vor 10 fiel den Beamten der Autobahnpolizei bei der Anschlussstelle Goldbach ein Opel mit abgelaufener Hauptuntersuchungsplakette auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 44jährige Fahrer seit 1,5 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Sein Auto musste er deshalb stehen lassen und den Schlüssel bei der Polizei hinterlegen.

sre/ PI Aschaffenburg