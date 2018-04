Beamten stoppen berauschten Autofahrer

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, auf der Dienststelle eine Blutentnahme durch eine Ärztin durchgeführt. Im Rahmen einer Nachschau entdeckten die Polizisten außerdem eine geringe Menge Marihuana, welches sichergestellt wurde.

Unfallflucht I

Haibach. In der Schollstraße wurde am Sonntag, zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr, an einem schwarzen Mercedes der Außenspiegel und Kotflügel links von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Fremdschaden von 1.000 Euro.

Leicht verletzt nach Fahrradsturz

Mainaschaff. Am Sonntag, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 75-jähriger Rentner mit seinem Rad von Stockstadt kommend über die Eisenbahnbrücke in Richtung Mainaschaff auf dem parallel verlaufenden Radweg. Bei der Brückenabfahrt kamen ihm drei andere Radfahrer entgegen. Aus Angst, dass der verbleibende Platz zum Passieren nicht ausreicht, bremste er zu stark ab und stürzte nach rechts. Hierbei erlitt er Abschürfungen. Der Schaden an seinem Fahrrad schlägt mit 60 Euro zu Buche.

Unfallflucht II

Goldbach. In der Zeit von Samstag, 23:30 Uhr bis Sonntag, 14:30 Uhr wurde in der Spessartstraße an einem weißen Opel Corsa die linke Front beschädigt. Der Fremdschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Verstoß 0,5-Promille-Grenze

Großostheim. Im Ortsteil Pflaumheim wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, der 32-jährige Fahrer eines VW von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei fiel deutlicher Alkoholgeruch auf, ein Test am gerichtsverwertbaren Evidential ergab abschließend einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, Anzeige wird vorgelegt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Großostheim. Bei der Kontrolle eines 33-Jährigen in der Aschaffenburger Straße am Sonntag, um 23:20 Uhr, ermittelte die Polizeistreife, dass dieser nicht im Besitz einer aktuell gültigen Fahrerlaubnis war. Für ihn lag noch eine Sperrfrist bis Mitte Juli vor. Auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden, das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt und der Schlüssel an einen weiteren Berechtigten übergeben.

juh/Polizei Aschaffenburg