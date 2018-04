Auffahrunfall sorgt für Stau auf der A3 bei Rohrbrunn

Bei dem Unfall wurde eines der Fahrzeuge so gegen die dortige Baustellen-Mittelleitplanke geschoben, dass sich die drei Fahrzeuge in der Fahrspur und den Elementen der Leitplanke verkeilten. Die Leitplanke wurde weit auf die Fahrspur in Richtung Frankfurt geschoben, so dass auch dort der Verkehr angehalten werden musste. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Mittlerweile ist die Fahrbahn in Richtung Frankfurt wieder frei, in Richtung Würzburg ist sie noch gesperrt, die Abschleppdienste befinden sich aber auf der Anfahrt (Stand 7.50 Uhr).

juh/Verkehrspolizei Aschaffenburg