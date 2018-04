Auf Brauereifest: Mann beleidigt Polizisten und will sie mit Maßkrug attackieren

Deshalb sollte der Mann aus der Gruppe zur Identitätsfeststellung an den Rand des Festgeländes gebracht werden. Doch der 21-Jährige zeigte sich äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten, sodass er an den Armen geführt werden musste. Am Rand des Festgeländes wurde er aufgefordert, einen Maßkrug, den der 21-Jährige immer noch in der Hand hielt, abzustellen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, sondern holte stattdessen mit dem Maßkrug aus und setzte zu einem Schlag gegen die Polizeibeamten an. Der Schlag konnte jedoch abgewehrt und der Mann durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht und schließlich gefesselt werden. Im Anschluss wurde der Mann in Sicherheitsgewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Beleidigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Im weiteren Verlauf des Festes kamen gegen 00:30 Uhr zwei Brüder, 22 und 23 Jahre alt, auf die Polizeibeamten zu und wollten Anzeige erstatten. Während der Sachverhaltsabklärung und Identitätsfeststellung der beteiligten Personen schlug jedoch einer der beiden Brüder im Beisein der Polizei einem völlig unbeteiligten 23-jährigen Mann ins Gesicht und rannte davon. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann jedoch festgenommen werden. Bei der Verfolgung des Täters durch die Beamten trat der andere Bruder nach einem Polizisten und musste deshalb zu Boden gebracht und gefesselt werden. Die beiden Männer, die eigentlich selbst Anzeige erstatten wollten, erwartet nun jeweils Anzeige wegen Körperverletzung bzw. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Auffahrunfall im stockenden Verkehr

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mercedes Fahrer die Großostheimer Straße stadtauswärts in Fahrtrichtung B 469. Als er verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte ein dahinter fahrender 19 Jahre alter Mann dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der junge Mann prallte mit seinem Pkw VW mit der Front in das Heck des Mercedes. Die Front des VWs war so stark beschädigt, dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Der Mercedes war weiterhin fahrbereit. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf circa 10 000 Euro geschätzt.

Außenspiegel abgetreten und Kennzeichen entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Außenspiegel eines Pkw BMW in der Rhönstraße durch einen unbekannten Täter zunächst abgetreten und anschließend vollständig entwendet. Zudem wurde das hintere Kennzeichen abmontiert und ebenfalls durch den Täter gestohlen. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Zeugen bzw. sonstige Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Siebmaschine auf Anhänger umgekippt

Stockstadt. Am Samstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Mercedes Sprinter und einem Anhänger, auf dem eine Siebmaschine geladen war, auf der B 26 bei Stockstadt. Als der Fahrer in den Kreisel zur B 469 einfuhr, kippte plötzlich der Anhänger samt Ladung zum Kurvenäußeren um. Vor Ort konnte keine eindeutig Ursache für das Kippen festgestellt werden. Ein technischer Fehler an der Hydraulik des Hängers konnte nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Jedoch entstand an der neuwertigen Siebmaschine ein Schaden von circa 25 000 Euro. Der Anhänger und die Siebmaschine mussten von einem Abschleppdienst angehoben und abtransportiert werden.

Polizei Aschaffenburg