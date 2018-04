Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet

Am Freitag gegen 23.30 Uhr waren die Beamten der Polizeiinspektion

Aschaffenburg gerade damit beschäftigt einen Sachverhalt aufzunehmen, als der

völlig Unbeteiligte pöbelnd an ihnen vorbei lief. Dem Unbekannten wurde ein

Platzverweis ausgesprochen, dem er zunächst nachkam. Als er erneut an die Beamten

herantrat, beleidigte er diese massiv und ohne ersichtlichen Grund. Nun

wollten die eingesetzten Beamten seine Personalien feststellen, um gegen ihn ein

Verfahren wegen Beleidigung einzuleiten. Der 23-Jährige versuchte nun zu flüchten. Als er von den nacheilenden Polizeibeamten eingeholt und festgehalten wurde, leistete er heftigen Widerstand und verletzte eine eingesetzte Beamtin leicht am Hals. Der Mann wurde einer Blutentnahme zugeführt und

anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn

wird nun wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und

Beleidigung ermittelt.

Haltenden Pkw gerammt - Beifahrerin leicht verletzt

Sailauf. Leicht verletzt wurde die Beifahrerin eines VW Golf am Freitagmorgen, gegen

07:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Aschaffenburger Straße. Die 15-Jährige

sollte von ihrer Mutter an der Unfallstelle abgesetzt werden. Eine nachfolgende

21-Jährige, die mit ihrem Daimler in gleicher Richtung unterwegs war, bemerkte zu

spät, dass der Golf zum Stillstand abgebremst wurde und fuhr auf. Der hieraus

resultierende Sachschaden dürfte insgesamt ca. 5.000,- Euro betragen.

Lkw verliert Spanngurt - VW Amarok beschädigt

Stockstadt. Am Freitag, gegen 12:10 Uhr, war ein 48-Jähriger mit einem VW Amarok auf

der B 469 in Fahrtrichtung Seligenstadt unterwegs. Vor der Auffahrt zur BAB A3

überholte er mehrere Lkw. Während des Überholvorgangs löste sich von der Britsche

eines 40-Tonners, der mit orangefarbenen Kunststoffrohren beladen war, ein

Spanngurt. Dieser schleuderte gegen das Fahrzeug, wodurch ein Sachschaden von

schätzungsweise 500,- Euro entstand. Zur Ermittlung des Unfallverursachers ist auch

hier die Polizei auf Zeugenhinweis angewiesen.

Betrunkener Rollerfahrer fährt in Schlangenlinien

Bessenbach. Einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin kam am frühen Samstagmorgen,

gegen 03:55 Uhr, die Fahrweise des vor ihr fahrenden Leichtkraftrades verdächtig

vor. Aufgrund der starken Schlangenlinien befürchtete die 23-jährige Zeugin, dass

der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hat und verständigte die Polizei. Bei

Eintreffen der Streifenbesatzung war der verantwortliche Fahrer bereits zu Hause.

Auf Ansprache stellten die Beamten tatsächlich starken Alkoholgeruch fest. Da ein

Alkoholvortest einen Wert von 1,74 Promille ergab, wurde gegen den 36-Jährigen ein

Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Er musste in der Folge eine

Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

mm/PI Aschaffenburg