Unfallverursacher schreit Geschädigte an und flüchtet

Zu der Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Daimlers mit MR-Zulassung wollte offenbar rückwärts in die Weißenburger Straße einfahren und stieß dabei gegen den BMW einer 36-Jährigen aus dem Raum Ansbach, die ihrerseits verkehrsbedingt

anhalten musste. Statt gegenüber der Geschädigten seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, stieg der Unfallverursacher aus dem Fahrzeug, schrie die Geschädigte an und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Am Auto entstand durch die Kollision ein Sachschaden von schätzungsweise 600 Euro.

55-Jähriger macht Platz für Einsatzfahrzeug und stürzt

Gegen 07:50 Uhr am Freitagmorgen, befuhr ein 55-Jähriger mit einem Leichtkraftrad

der Marke Vespa die Obernauer Straße, als ein Fahrzeug des Rettungsdienstes mit

Blaulicht und Martinshorn herannahte. Der Zweiradfahrer verhielt sich

vorschriftsmäßig und wollte dem Einsatzfahrzeug Platz schaffen. Hierzu wollte er

sein Fahrzeug kurz auf den Gehweg lenken. Aufgrund des hohen Bordsteins verlor er

jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich eine

Prellung an der Schulter zu.

Beim Ausparken nicht aufgepasst - 53-Jährige leicht verletzt

Am Freitag, um 13:10 Uhr, wollte der 58-jährige Fahrer eines Opels rückwärts aus dem

Parkplatz eines Restaurants im Tannenweg fahren. Hierbei übersah er den

bevorrechtigten Kia einer 53-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des

Kias zog sich hierbei eine leichte Verletzung im Thoraxbereich zu. Es entstand

Sachschaden von insgesamt ca. 4.000,- Euro.

Seitenscheibe eingeschlagen

Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 06:00 Uhr, wurde in der Spessartstraße

die Seitenscheibe eines abgestellten VW Tiguan eingeschlagen. Der hierdurch

entstandene Sachschaden dürfte ca. 500,- Euro betragen. Da bislang keinerlei

Erkenntnisse zum Täter vorhanden sind, bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um

Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Mutter und Tochter auf Diebestour erwischt

Gegen 11:30 Uhr am Freitag fielen der Ladendetektivin eines Bekleidungsgeschäftes in

der Herstallstraße zwei Damen auf, die sich mit Waren in eine Umkleidekabine begaben

und diese augenscheinlich ohne die Waren wieder verließen. Als die beiden 50- und

24-jährigen Damen, offenbar Mutter und Tochter, von der Ladendetektiven aufgefordert

wurden, ihre mitgeführten Handtaschen zu öffnen, kamen die Kleidungsstücke im Wert

von ca. 100,- Euro zum Vorschein. Gegen das Paar wird nun wegen Diebstahls

ermittelt.

Motorradfahrer beschädigt im Vorbeifahren absichtlich Außenspiegel

Um ca. 15:20 Uhr befuhr ein 78-jähriger Skoda-Fahrer die Darmstädter Straße

stadtauswärts. Im zähflüssigen Verkehr kam dem Mann ein Motorradfahrer entgegen, der

im Bereich der Mittelleitlinie den stadteinwärtigen Verkehr überholte. Als er sich

auf Höhe des Skodas befand, schlug er, gem. Zeugenaussage augenscheinlich

absichtlich mit der linken Hand gegen den rechten Außenspiegel des Skodas und

beschädigte diesen hierdurch. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 300,- Euro

beziffert. Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer konnte der, nun wegen

Sachbeschädigung ermittelnden, Polizeiinspektion Aschaffenburg Kennzeichen und

Personenbeschreibung des Motorradfahrers übermittelt werden.

Tätliche Auseinandersetzung - 41-Jähriger wird leicht verletzt

Ein 41-Jähriger Gast einer Spielhalle in der Landingstraße geriet am Freitagabend,

gegen 20:20 Uhr, mit einer dreiköpfigen Personengruppe in Streit, da ihm diese zu

laut erschien. Aus einer zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine

tätliche, in deren Verlauf der Geschädigte mehrere Abschürfungen davontrug. Seine

Widersacher konnten sich noch vor Eintreffen der Polizei entfernen. Zur Klärung des

Sachverhalts bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Streit aus völlig unbekanntem Grund - 29-Jähriger leicht verletzt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 3:45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Aschaffenburg

eine Körperverletzung am Roßmarkt mitgeteilt. Dort konnte ein 29-Jähriger

angetroffen werden, der über Schmerzen in der Nase klagte. Eine erste Befragung

ergab, dass der 29-Jährige nach dem Besuch eines Lokals mit einem Unbekannten aus

ebenso unbekanntem Grund verbal in Streit geraten war. Nachdem sich die Beiden

zunächst getrennt hatten, trafen sie später erneut aneinander. Der Unbekannte, der

wegen seines russischen Akzents nur schwer zu verstehen gewesen sein soll, habe nach

Aussage des Geschädigten, diesem nun eine volle Getränkedose ins Gesicht geworfen.

Vom Unbekannten fehlt bislang jede Spur und der erheblich alkoholisierte Geschädigte

wurde ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.

mm/PI Aschaffenburg