Unbekannter stiehlt hochwertige Sonnenbrillen

Bei der Nachschau durch die Berechtigten wurde festgestellt, dass zwei Brillen im Gesamtwert von 900 Euro entwendet worden waren. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

cirka 20 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, südländischer Typ, dunkel kurze Haare, trug graues T-Shirt, lockere, lange dunkelgraue Hose, Cap in dunkelgrau.

Unfallflucht

In der Stadtbadstraße wurde am Donnerstag, in der Zeit zwischen 07:40 Uhr und 16 Uhr, ein schwarzer VW Polo von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der linken Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Fremdschaden von mehreren hundert Euro.

Mit frisierten Kleinkraftrad unterwegs

Am Donnerstag, um 12:50 Uhr, wurde in der Südbahnhofstraße ein 15-Jähriger mit einem Moped von einer Polizeistreife beobachtet, das etwa mit 60 bis 70 km/h unterwegs war. Bei der technischen Überprüfung durch die Ordnungshüter konnte festgestellt werden, dass das Zweirad über einen Magnetschalter entdrosselt werden kann. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die gerichtsverwertbare Geschwindigkeitsfeststellung erfolgt noch. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da er den erforderlichen Führerschein nicht besitzt.

Verstoß 0,5-Promille-Grenze I

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel bei einer 58-Jährigen am Donnerstag, gegen 22 Uhr, in der Braunstraße deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein gerichtsverwertbarer Test am Evidential erbrachte für die Peugeot-Fahrerin einen Wert von knapp über 0,5 Promille zu Tage. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige wird vorgelegt.

Verstoß 0,5-Promille-Grenze II

In der Heinsestraße wurde kurz nach 23 Uhr der 76-jährige Fahrer eines BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier führte der Alkoholgeruch zu einem positiven Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten. Der Wert war deutlich über 0,5 Promille, so dass auch hier die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Auf die Betroffenen kommt nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, plus Gebühren sowie ein Fahrverbot zu.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Diebes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Polizei Aschaffenburg