Frau wendet im Stau mitten auf der Autobahn

Etwa gegen 11.45 Uhr hat am Donnerstag eine Streife der Polizei die A3 in Richtung Frankfurt befahren, um zum Unfall zweier Laster zu gelangen, der am Vormittag zu einem Verkehrschaos auf der Autobahn geführt hat. Die Lärmschutzeinhausung war zu diesem Zeitpunkt bereits gesperrt und da der Verkehr fast komplett abgeflossen war, befanden sich nur noch auf der rechten Spur der Anschlussstelle Goldbach Fahrzeuge im Stau.

Als die Streife die Anschlussstelle Goldbach passierte, wendete, ca. 300 Meter vor der Streife, ein Pkw auf der Autobahn und fuhr in der Mitte des linken und mittleren Fahrstreifens als Geisterfahrer in entgegengesetzter Richtung. Die Streife konnte den Peugeot mit einer 61jährigen Dame aus dem Landkreis Aschaffenburg glücklicherweise sofort anhalten und ihr beim Drehen behilflich sein. Während der Sachverhaltsaufnahme befuhren weitere Streifen sowie die Feuerwehr und Rettungsdienste die Autobahn in die ursprüngliche Richtung.

Die Dame erklärte, ihr habe es im Stau zu lange gedauert, weshalb sie gewendet hatte und als Geisterfahrerin die Autobahn befuhr. Die Lebensgefahr, in der sie sich befand, war ihr offenbar nicht bewusst.

Bei Unfallaufnahme Fahrt trotz Fahrverbot aufgedeckt

Gegen 17 Uhr befanden sich bei Waldaschaff in Richtung Frankfurt auf allen drei Fahrspuren Fahrzeuge. Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr ein Lkw, den 2 Pkw auf dem linken Fahrstreifen überholen wollten. Nun kam von hinten auf dem linken Fahrstreifen ein deutlich schnellerer Pkw VW Golf. Der vordere der beiden Pkw, ein VW Caddy auf dem linken Streifen erkannte dies und wich innerhalb seines Streifens nach rechts aus und fuhr minimal langsamer, so dass er mit dem zweiten Pkw, einem Dacia parallel fuhr. Der von hinten mit Geschwindigkeitsüberschuss ankommende 22jährige Golffahrer hatte nun diese zwei Fahrzeuge direkt vor sich. Er konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf beide Hecks auf. Durch den Aufprall wurde der Caddy auch noch auf den zu überholenden Lkw geschoben und dieser in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein 44jähriger Unfallbeteiligter aus dem Ruhrpott, der den Dacia gelenkt hatte, aktuell wegen eines Fahrverbots überhaupt nicht fahren dürfte. Er musste deshalb seinen Fahrzeugschlüssel bei der Polizei abgeben.

Fahrerwechsel täuscht Polizisten nicht

Gegen 17.30 Uhr gestern Nachmittag befuhr ein Audi aus Aachen die A3 in Richtung Nürnberg. Dieser war eindeutig mit zwei Personen auf den vorderen Sitzen besetzt. Nun sollte er bei Bessenbach einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem die Streife das Anhaltesignal gab, versteckte sich der Audi hinter einem Kleintransporter und hielt unvermittelt auf dem Standstreifen an. Nun befand sich eine Person auf der Rücksitzbank. Bei der Kontrolle gab der Mann dort zu, dass er zuvor den Pkw geführt hatte. Nachdem er keinen Führerschein besitzt, hatte er gehofft, die Beamten täuschen zu können.