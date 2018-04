Auto in Niedersteinbach in Brand geraten

Gegen 14.30 Uhr war in der Straße „Am Tannenberg“ ein VW Caravelle in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf eine Hauswand über und über zwei Fenster in die Innenräume. Die Löschversuche eines 55-jährigen Anwohners erbrachten nicht den gewünschten Erfolg. Der Mann zog sich dabei eine Rauchvergiftung zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Fahrzeug setzte sich eigenständig in Bewegung, rollte aus dem Hof, in dem es in Brand geraten war auf die Straße und kam Gartenzaun eines gegenüberliegenden Grundstückes zum stehen. Die alarmierten Feuerwehren aus Mömbris und Niedersteinbach konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

rah