Schwangere und 5-Jährige nach Auffahrunfall leicht verletzt

Dort fuhr die 29-jährige Dacia-Fahrerin in stadteinwärtiger Richtung und erkannte einen dortigen Rückstau zu spät. Sie fuhr mit ihrem Pkw auf den vor ihr abbremsenden Peugeot einer 23-Jährigen auf. In diesem saßen zudem eine gleichaltrige Beifahrerin und ein 5-jähriges Mädchen in einem Sitz auf der Rücksitzbank. Alle drei Insassinnen des Peugeot erlitten durch den Aufprall ein HWS und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Höhe des Schadens an beiden Pkw liegt bei rund 8500 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Eine Businsassin nach Vollbremsung leicht verletzt

Am Donnerstag gegen 08:50 Uhr musste eine 47-jährige Busfahrerin ihren Linienbus mit einer Vollbremsung zum Stehen bringen, wodurch eine 77-Jährige von ihrem Sitz rutschte. Der Bus war in der Weißenburger Straße unterwegs, als ein unbekannter Wagen plötzlich aus einer Parklücke fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, vollzog die Busfahrerin eine Vollbremsung. Das Auto fuhr ohne weitere Veranlassung von der Örtlichkeit. Der weibliche Fahrgast verletzte sich leicht an der Schulter und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Insassen des Buses blieben unverletzt.

Unfallflucht

Am Dienstag gegen 17:45 Uhr war ein BMW in der Goldbacher Straße am Fahrbahnrand für zehn Minuten abgestellt. In dieser Zeit ist dann ein unbekanntes Fahrzeug am Heck des BMW hängen geblieben und hat dadurch einen frischen Schaden in geschätzter Höhe von circa 1000 Euro verursacht. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Pkw zerkratzt

Den Lack eines Opels hat zwischen Dienstag 20:00 Uhr und Mittwoch 17:30 Uhr ein unbekannter Täter zerkratzt. Der schwarze Pkw stand in der Zeit auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Heinrich-Böll-Straße und hatte am Mittwochabend frische Kratzer im Bereich der hinteren, rechten Türe. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Zaun von Umspannwerk beschädigt

Ein unbekannter Täter hat zwischen Mittwoch, den 11.04.2018 und diesen Mittwoch 10:00 Uhr in den Maschendrahtzaun des Umspannwerkes in der Wailandtstraße an drei Stellen Löcher geschnitten. Auf dem Gelände selber wurde nichts weiter beschädigt oder entfernt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Luft aus Pkw-Reifen gelassen

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr die Schraube des hinteren, rechten Reifens eines VWs aufgedreht. Dadurch verlor dieser die komplette Luft und ist so, nach Aussage des Besitzers, nicht mehr gebrauchsfähig. Der Pkw stand in der Zeit am Fahrbahnrand im Leiderer Stadtweg. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Pkw-Brand

Aus bisher noch unbekannter Ursache fing am Donnerstag um 09:50 Uhr der Motorblock eines Audis zu brennen. Der Pkw war in der Löherstraße unterwegs, als der Fahrer den Qualm wahrnahm. Eine Streife des Operativen Ergänzungsdienstes der Aschaffenburger Polizei, welche zufällig an der Örtlichkeit vorbei kam, konnte den Brand mittels eines Feuerlöschers aus dem Dienstwagen löschen. Die Feuerwehr der Stadt Aschaffenburg kam wenig später ebenfalls hinzu. Die Schadenshöhe am Audi wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Er musste abgeschleppt werden.

Fahrradfahrer gestürzt

Kleinostheim

Ein 62-Jähriger ist am Mittwoch um 15:50 Uhr mit seinem Rad auf der Barbarastraße unterwegs gewesen. An einer Kreuzung hielt er kurz an und verlor dort das Gleichgewicht. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Schürfwunden im Gesicht und am Unterarm zu. Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Kollision zweier Radler

Mainaschaff

Am Mittwoch um 17:10 Uhr kam es auf dem Mittelweg zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrern, wodurch beide stürzten. Der unfallverursachende Radler, welcher von einem Feldweg auf den Mittelweg auffahren wollte und so dem Anderen die Vorfahrt nahm, fuhr jedoch im Anschluss ohne weitere Absprache von der Unfallstelle. Der 30-jährige Unfallgegner blieb zurück und begab sich selbständig mit diversen Schürfwunden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Er wurde durch den Zusammenprall nach vorne über den Lenker geschleudert. Bei dem flüchtigen Radler soll es sich um einem etwa 15 Jahre alten, circa 175 Zentimeter großen, jungen Mann handeln. Er war von kräftiger Statur und trug einen grauen Kapuzenpulli, eine Jeans und schwarze Nike-Schuhe. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem flüchtigen Radler geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Autofahrer übersieht Radler

Mainaschaff

Ein 74-Jähriger wollte am Mittwoch gegen 18:10 Uhr mit seinem Seat von der Hauptstraße nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes auffahren. Dabei übersah er jedoch einen 19-Jährigen auf seinem Rad, welcher ihm auf dem Radweg in Richtung Aschaffenburg entgegenkam. Der Seat-Fahrer erwischte den Radler und dieser wurde gegen einen VW geschleudert, welcher zur selben Zeit den Parkplatz verlassen wollte. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in gesamter Höhe von etwa 2000 Euro. Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Pkw kracht gegen Leitplanke

Großostheim

Eine 23-Jährige ist am Donnerstagmorgen um 04:45 Uhr mit ihrem Opel auf der B 469 von Stockstadt in Richtung Miltenberg unterwegs gewesen. Kurz vor der Abfahrt nach Großostheim ist sie dann aus bisher noch ungeklärter Ursache gegen die rechte Leitplanke gefahren und an dieser rund 200 Meter entlanggeschliffen, bis der Pkw im Bankett zum Stehen kam. Bei Eintreffen der Polizei war die junge Dame nur noch schwach bei Bewusstsein und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Warum die junge Frau das Bewusstsein verlor und was die Unfallursache war, muss nun noch ermittelt werden. Die Höhe des Gesamtschadens an Pkw und Leitplanke liegt bei circa 6000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Laufach

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Audi, einem VW und einem Ford kam es am Donnerstag um 07:10 Uhr auf der Aschaffenburger Straße im Ortsteil Frohnhofen. Der 36-jährige VW-Fahrer musste dort verkehrsbedingt abbremsen. Die dahinterfahrende 30-Jährige konnte ihren Ford ebenfalls zum Stillstand abbremsen. Der hinter ihr fahrende 20-Jährige erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr mit seinem Audi auf das Heck des Fords auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles auf den VW geschoben. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die 30-Jährige erlitt ein HWS, eine aufgeplatzte Lippe und eine Prellung der Schulter und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige VW-Fahrer klagte ebenfalls über Schmerzen im Nacken und wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Alle drei Pkw waren noch fahrbereit. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf rund 2350 Euro geschätzt.

Wildunfall

Hösbach

Zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Reh kam es am Donnerstag gegen 03:40 Uhr auf der B 26. Der Pkw war dort in Richtung Hösbach unterwegs, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Es rannte nach dem Zusammenstoß noch ein paar Schritte weiter, ehe es verstarb. Ob an dem Lkw ein Schaden entstand muss noch ermittelt werden.

Zwei Fahrraddiebstähle in einer Ortschaft

Johannesberg

Im Ortsteil Oberafferbach in der Kettelerstraße wurden zwischen vergangenen Freitag 08:00 Uhr und diesen Donnerstagmorgen zwei Räder im Wert von rund 1000 und 2000 Euro gestohlen. Das 1000 Euro teure Rad der Marke „Bulls“ stand in der Zeit im Carport eines Anwesens. Es war mit einem Schloss am Hinterrad gesichert. Das doppelt so wertvolle E-Bike war in der Garage eines weiteren Anwesens abgestellt. Das Tor der Garage war geschlossen. Die Tatzeit hier konnte zwischen Mittwoch und Donnerstag (genaue Uhrzeit nicht bekannt) eingegrenzt werden. Ob es sich bei den beiden Taten um denselben Täter handelt, ist nicht gesichert. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Auto brannte

Laufach

Am Donnerstagmorgen um 07:30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem BMW auf der B 26 in Richtung Aschaffenburg. Als er zwischen Rothenbuch und Laufach war, fing sein Pkw vom Unterboden her an zunächst zu qualmen. Bis der Fahrer seinen Wagen zum Stillstand brachte und ausstieg, schlugen bereits Flammen auf den gesamten BMW über. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr aus Laufach brannte der Pkw komplett aus. Das Feuer konnte jedoch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf den Wald verhindert werden. Der BMW hatte einen Wert von rund 12.000 Euro. Ein technischer Defekt hatte nach ersten Erkenntnissen die Brandursache gesetzt. Der Fahrer blieb unverletzt.

vd/Polizei Aschaffenburg