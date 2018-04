Kurz nach 17 Uhr musste ein BMW auf der linken Spur verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Audi-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und prallte mit so großer Wucht in den BMW, dass im Audi die Airbags aufgingen. Glück im Unglück hatten beide Fahrer: Sie kamen nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Die Richtungsfahrbahn war für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt. Nachdem die Feuerwehr die beiden Fahrzeuge auf die Standspur schaffen und die Fahrbahn reinigen konnte, wurden zwei der drei Fahrstreifen wieder freigegeben.

rah