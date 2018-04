Gailbach: Traktor rollt Berg hinunter und kracht gegen Zaun

Gegen 10.30 Uhr war der 60-Jährige Traktorfahrer im Stengertsweg in Richtung Sportplatz unterwegs. Am Hang geriet sein Gefährt, an dem auch zwei Gastanks angebracht waren, rückwärts ins Rollen. Der Traktor krachte schließlich in eine Grundstückseinfriedung. Die Feuerwehr Aschaffenburg kontrolliere, ob Gas aus den Tanks ausgetreten war. Da dies nicht der Fall war, wurde das stark beschädigte Fahrzeug geborgen. Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehr als zehntausend Euro. rah