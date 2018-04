Lastwagenfahrer stirbt während der Fahrt auf A45

Er war auf der A45 in Richtung Süden unterwegs, als er etwa gegen 21.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Alzenau-Mitte und Karlstein das Bewusstsein verlor und der Lkw deshalb von der Spur abkam. Der Lkw kam nur leichtbeschädigt an der Außenleitplanke zum Stehen und konnte deshalb sehr zügig von einem Unternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Obwohl ein zufällig an der Unfallstelle vorbeikommender Notarzt sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen einleitete, kam für den Österreicher jede Hilfe zu spät. Er verstarb an der Unfallstelle. Die Österreichische Botschaft wurde verständigt.

Mann ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall

Gestern Abend gegen 19.30 Uhr fuhr ein 56jähriger Pole auf der A3 in Fahrtrichtung Süden. In der Baustelle im Hochspessart bei Rohrbrunn wechselte er den Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, so dass er mit diesem seitlich kollidierte. Es entstand zwar nur geringer Sachschaden, aber bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer gar keine Fahrerlaubnis in Deutschland besitzt. Weil er bereits einmal unerlaubt von einer Unfallstelle geflohen war, hätte er sowohl für den alten Fall noch eine Geldstrafe zahlen müssen, als auch für den aktuellen Unfall eine Sicherheitsleistung hinterlegen sollen. Nachdem er keinerlei Geld aufbringen konnte, musste er die Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Unfall unter Drogeneinfluss

Ein 30jähriger Albaner, der heute Früh um kurz nach 3 Uhr die A45 in Fahrtrichtung Norden befuhr, hatte seinen Pkw Ford nicht unter Kontrolle und kam bei Kahl nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford kollidierte mit zwei Bäumen und wurde stark beschädigt. Alle drei Insassen blieben dennoch unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und deshalb den Unfall verursacht hat. Ein erster Vortest ergab Hinweise auf Kokain und THC. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach