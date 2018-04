Feuer am Sängerheim in Aschaffenburg-Schweinheim

Gegen 18.20 Uhr wurde die Aschaffenburger Feuerwehr zu dem Brand gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Verkaufspavillon am Sängerheim lichterloh in Flammen. Schnell konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Jedoch wurde das Holzgebäude soweit in Mitleidenschaft gezogen, dass es wohl abgerissen werden muss. Als Brandursache schließt die Polizei einen technischen Defekt nicht aus. Ralf Hettler