Hang drohte nach Starkregen abzurutschen

Am Samstagmittag kam ein Hang oberhalb eines Wohnhauses ins rutschen und drohte, massive Schäden am Gebäude anzurichten. Durch die Feuerwehr wurde das Wasser am Hang abgeleitet und die Türen des Hauses gesichert. Anschließend musste der Schlamm mittels Radlader und Lkw abtransportiert werden. Bürgermeister Michael Baumann war selbst vor Ort und aktivierte auch den gemeindlichen Bauhof. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Angaben vor.

rah/vd