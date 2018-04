Horrende Rechnungen vom Schlüsseldienst

Am 07. April hatte sich ein 35-Jähriger den Schlüssel für seine Wohnung vergessen und telefonisch einen Schlüsseldienst verständigt. Ein Mitarbeiter kam kurze Zeit später und öffnete dem Mann die Türe. Anschließend verlangte er für die Dienstleistung 850 Euro. Der 35-Jährige zahlte zunächst die Rechnung, erstattete im Nachgang dann jedoch Anzeige bei der Aschaffenburger Polizei. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen gegen den Inhaber der Firma wegen Wuchers bereits übernommen.

Am 08. April ereignete sich ein gleichgelagerter Fall in Großostheim, bei welchem ebenfalls 850 Euro in Rechnung gestellt wurden. Bereits am 06. Januar stellte in Sulzbach am Main der gleiche Schlüsseldienst eine Rechnung über 2.300 Euro.

Da bereits weitere ähnlich gelagerte Fälle zur Anzeige gebracht wurden, nimmt die Unterfränkische Polizei dies zum Anlass, um einige Verhaltenstipps im Umgang mit Schlüsseldiensten zu geben:

Unseriöse Firmen täuschen oft vor, örtlich ansässig zu sein. Erfragen Sie beim Erstkontakt mit der Firma deshalb, von wo aus der Mitarbeiter anfährt und wie hoch die Anfahrtskosten in etwa sein werden

Holen Sie wenn möglich einen Zeugen, wie Bekannte oder Nachbarn hinzu, während der Mitarbeiter bei Ihnen ist

Beauftragen Sie zunächst nur die Öffnung der Tür und keine weiteren Leistungen wie etwa den Einbau eines neuen Schlosses. Vereinbaren Sie wenn möglich einen verbindlichen Festpreis

Unterschreiben Sie keine ungeprüften Auftragsformulare und verlangen Sie im Anschluss in jedem Fall eine Rechnung, auf der alle Positionen einzeln aufgelistet sind

Rufen Sie die Polizei, wenn Sie genötigt oder unter Druck gesetzt werden oder die Rechnungshöhe einer Firma völlig außer Verhältnis steht

dc/Meldung der Polizei Unterfranken