Terrassentür aufgebrochen und Schmuck gestohlen

Bei ihrer Heimkehr um 13:30 Uhr musste die Bewohnerin des Hauses in der Obernauer Straße feststellen, dass ein Unbekannter in der Zeit von 08:00 Uhr bis zur ihrer Rückkehr gewaltsam in das Haus eingebrochen war. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlte der Täter die Schränke im Erd- und Obergeschoss. Mit Schmuck im Wert eines hohen dreistelligen Betrages gelang dem Einbrecher unerkannt die Flucht. Durch den Einbruch entstand an dem Haus ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Zur Aufklärung der Tat ist die Kripo Aschaffenburg, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat, auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stadtteil Obernauer Kolonie gesehen haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

Polizei Unterfranken