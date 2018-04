Einbruch in Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg

Die Aschaffenburger Polizei nimmt jederzeit Hinweise von Zeugen entgegen.

Einer der Mieter des Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße hatte den Einbruch am Nachmittag bemerkt, nachdem er Hebelspuren an seiner Wohnungstür festgestellt hatte. Die Wohnräume der Wohngemeinschaft sind durch den Einbrecher offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen komplett durchwühlt worden. Der Unbekannte hat Sachschaden in Höhe von rund hundert Euro hinterlassen und neben einem Mobiltelefon und einer Geldbörse auch ein Notebook erbeutet. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 16.45 Uhr eingegrenzt werden.

Die Aschaffenburger Kripo hat die Ermittlungen von der Aschaffenburger Polizei übernommen und hofft nun auch darauf, dass Anwohner oder Passanten etwas aufgefallen sein könnte, das bei den Ermittlungen von Bedeutung sein könnte. Hinweise werden unter Tel. 06021/857-1732 entgegen genommen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg