Gegen 19.45 Uhr am Dienstag war der 56-jährige Fahrer eines Opel Corsa auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs, als ihm vermutlich kurz vor der Anschlussstelle Bessenbach ein Reifen platzte. Hierdurch verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Außenleitplanke. Von dieser wurde der Opel abgewiesen und kam zurück auf die Fahrbahn, wo er mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lastwagen kollidierte. Anschließend kam er völlig zerstört auf dem Standstreifen zum Stehen.

Ein nachfolgender Lastwagenfahrer bremste aufgrund des Unfallgeschehens ab, was der Fahrer eines dahinter fahrenden Sattelzuges vermutlich zu spät erkannte und in das Heck seines Vordermanns prallte.

Lediglich der Corsa-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die weiteren Fahrer kamen mit einem Schrecken davon.

Während zwei der beteiligten Lastwagen ihre Fahrt eigenständig fortsetzen konnten, mussten das Auto und der aufgefahrene Lastzug abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Bessenbach, Hösbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach einer etwa halbstündigen Vollsperrung konnte der Verkehr zweispurig bis zur Beendigung der Aufräumarbeiten an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Schadenssumme steht noch nicht genau fest, dürfte sich jedoch im hohen fünfstelligen wenn nicht sogar im unteren sechstelligen Bereich bewegen.

Ralf Hettler