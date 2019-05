Einbruch in Kleinheubacher Rathaus - Zeugen gesucht

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen muss sich der Einbruch im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20.50 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07.00 Uhr, ereignet haben. Der Täter drang offenbar gewaltsam durch die Eingangstür in das Rathaus in der Friedenstraße ein, durchsuchte mehrere Büros und öffnete gewaltsam einen Tresor. Offenbar blieb der Täter auf seiner Suche nach Beute erfolglos. Ihm gelang es, in unbekannte Richtung unerkannt zu entkommen.

Wer in der Nacht zum Donnerstag im Umfeld des Rathauses etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Polizei Unterfranken/red