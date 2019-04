Bankangestellte verhindern Gewinnspiel-Betrug in Aschaffenburg

Am vergangenen Mittwoch gaukelte ein unbekannter Anrufer einem 46-Jährigen vor, er habe 49.000 Euro in einem Gewinnspiel gewonnen. Die Übergabe des Geldes sei in den Räumlichkeiten einer Bank am Bahnhof Aschaffenburg geplant. Für den Erhalt des Gewinns sollte der 46-Jährige jedoch in Vorkasse gehen und iTunes-Karten im Wert von 1000 Euro kaufen.

Der Aschaffenburger ahnte zunächst nicht, dass er Betrügern aufgesessen war. Erst als er sich in der benannten Bank nach dem Übergabetermin erkundigte, wurde er von den Bankangestellten auf die Betrugsmasche aufmerksam gemacht. Ein finanzieller Schaden blieb ihm glücklicherweise erspart.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät insbesondere bei telefonischen Gewinnversprechen zu besonderer Skepsis. Angerufene sollten keinesfalls in Vorkasse gehen, um versprochene Gewinne zu erhalten. Im Zweifelsfall stehen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Polizeidienststellen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Polizeipräsidium Unterfranken