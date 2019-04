Stockstadt: Fußgänger von Auto erfasst - Mann schwer verletzt

Ein 31-Jähriger befuhr gegen 22.20 Uhr mit seinem Auto die Industriestraße in Richtung B26. Auf Höhe eines dortigen Supermarktes kam es aus noch nicht geklärten Umständen zu einem Zusammenstoß mit einem Mann, der zu diesem Zeitpunkt zu Fuß unterwegs war und scheinbar völlig unvermittelt vor dem Fahrzeug auf die Fahrbahn trat. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Auto-Fahrer erlitt einen Schock. Neben Rettungsdienst, Notarzt und Polizei war auch die Feuerwehr Stockstadt im Einsatz.

Bislang konnte die Identität des Fußgängers, der ohne Ausweispapiere unterwegs war, noch nicht geklärt werden. Auch sind die Umstände, die zu dem Unfall führten, noch völlig unklar. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg zog deshalb zur Klärung des Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzu.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Identität des Mannes geben können, der gegen 22:00 Uhr mit einem Einkaufswagen in der Innenstadt unterwegs gewesen sein soll, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2200 zu melden.

Polizei Unterfranken/red