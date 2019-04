Bewusstlos am Steuer: 14-jährige Tochter lenkt Auto von A3

Kurz nach 13.00 Uhr waren die 14-Jährige und ihre 41-jährige Mutter aus dem Landkreis Tübingen auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Anschlussstelle Kist verlor die Mutter am Steuer des Wagens aufgrund eines medizinischen Problems das Bewusstsein. Geistesgegenwärtig erkannte die Jugendliche auf dem Beifahrersitz die gefährliche Situation und übernahm bei wohl rund 100 km/h das Lenkrad. Auf diese Weise gelang es ihr, das Auto an der Anschlussstelle Kist von der A3 zu steuern. Die Fahrt endete letztlich in einem Graben nahe eines Pendlerparkplatzes.

Die 14-Jährige alarmierte über Notruf den Rettungsdienst, der ihre Mutter in eine Klinik brachte, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried sprach der 14-Jährigen vor Ort ihre große Anerkennung für die tolle Reaktion aus.

Polizei Unterfranken /red