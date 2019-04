Lohr: Hängebauchschwein entlaufen

Am Sonntag, 14.04.2019, gegen 15:40 Uhr, wurden Anwohner in der Adolph-Kolping-Straße in Lohr auf ein freilaufendes Hängebauchschwein aufmerksam und verständigten die Polizei. Nachdem sich das Schwein bei Polizei und Anwohnern genügend Streicheleinheiten abgeholt hatte, konnten über das Tierheim Lohr schließlich die Besitzer ermittelt werden, welche ihr Hausschwein „Emma“ wieder einfingen.

Autoscheibe eingeschlagen

Steinfeld. Am Sonntag, 14.04.2019, gegen 13:15 Uhr, stellte ein Ehepaar aus Zellingen sein Fahrzeug auf dem Parkplatz in Steinfeld an der St2437, nahe dem Ruhe Forst ab. Als die beiden gegen 14:10 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie, dass die Scheibe der vorderen Beifahrertüre eingeschlagen war. Der bislang unbekannte Täter entwendete anschließend die im Fußraum des BMW befindliche Handtasche, welche neben persönlichen Dokumenten auch ca. 80 Euro Bargeld enthielt. Der Sachschaden am Auto wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei Lohr sucht diesbezüglich Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.