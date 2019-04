Hasloch: Hakenkreuz in Fahrkartenautomat am Bahnhof geritzt

In der Zeit vom 20. bis 25. März ritzte ein bislang unbekannter Täter unter anderem ein Hakenkreuz in den Fahrkartenautomaten am Bahnhof. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise zum Täter geben können, sich unter 0931/457-1732 zu melden.

Polizeipräsidium Unterfranken