Einbruch in Hösbacher Supermarkt - Zigaretten gestohlen

Über das Dach gelangte der Einbrecher gewaltsam in den Markt, entwendete eine Vielzahl von Zigarettenpackungen und flüchtete anschließend unerkannt.

Eine Leiter, die im Verkaufsraum stand, machte die ersten Mitarbeiter am Mittwochmorgen auf den Einbruch aufmerksam. Dem Sachstand nach entwendete der Unbekannte vor der Tat auf einem benachbarten Grundstück die Leiter und stieg mit ihrer Hilfe über das Dach in den Lebensmittelmarkt in der Siemensstraße ein. Der Wert der gestohlenen Zigaretten liegt im unteren vierstelligen Bereich, der angerichtete Sachschaden wird sich wohl auf rund 5.000 Euro belaufen.

Die Kripo Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Zeit von 02.15 Uhr bis 03.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Marktes gesehen haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

Polizei Unterfranken/red