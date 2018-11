Mann randaliert in Würzburg: Polizisten setzen Schusswaffe ein

Als der Randalierer auf die eintreffenden Polizisten losging, nachdem er sie mit einem Messer bedroht hatte, machten diese von der Schusswaffe Gebrauch. Sowohl der Verdächtige als auch eine Polizeibeamter wurden verletzt.

Wie die Polizei wenig später mitteilte, besteht für die Bevölkerung keine Gefahr.

Der Bereich ist derzeit abgesperrt, mehrere Polizeiwagen stehen vor dem Kulturspeicher. Zu größeren Beeinträchtigungen für den Verkehr in dem Bereich kommt es derzeit allerdings nicht.

Unser Reporter Ralph Bauer sprach vor Ort mit einem Augenzeugen, der schilderte, dass die Schüsse gefallen seien, ohne dass ein Streit vorausgegangen sei.

Laut Polizei-Pressesprecher Enrico Ball handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 42-Jährigen aus Würzburg, der am Donnerstagmorgen vermutlich die Absicht hatte, Autos zu zerkratzen, die vor dem Kulturspeicher parkten. Ein Mitarbeiter des Museums hatte die Polizei gegen 10.45 Uhr informiert, dass am Parkplatz am Alten Hafen ein Mann mit einem Messer unterwegs sei. Er solle auch bereits Fahrzeuge beschädigt haben.



Eine Streife, die in der Nähe war, traf unvermittelt ein. Als einer der Polizeibeamten den 42-Jährigen zur Rede stellte, ging der Mann auf den Polizisten los. Wie viele Schüsse letztlich fielen, ist momentan unklar. Auch welche Schusswaffen-Verletzungen der Würzburger genau erlitten hat. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch der Polizeibeamte wurde verletzt, in welchem Maße ist derzeit ebenfalls unbekannt, er wird ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Für ihn sind zudem Betreuungsmaßnahmen angelaufen, die bei einem Schusswaffengebrauch in Polizeireihen vorgesehen sind.

Die Staatsanwaltschaft ist informiert, die Kriminalpolizei und das Bayerische Landeskriminalamt haben die Ermittlungen übernommen.

Eine Tat mit Terror-Hintergrund sei auszuschließen, so Polizeipressesprecher Enrico Ball.

