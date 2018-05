Autounfall: Sechsjähriger mit Hubschrauber in Klinik

Gegen 6.45 Uhr erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf von der B19. Dem Sachstand nach war ein 71-Jähriger aus dem Landkreis mit einem Mercedes auf der Kreisstraße WÜ40 von Gaurettersheim in Richtung der B19 unterwegs. An der Kreuzung bei Bütthard wollte er nach derzeitigem Kenntnisstand nach links abbiegen und übersah einen in Richtung Bad Mergentheim fahrenden BMW. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Ein zweites Kind im Mercedes kam mit dem Schrecken davon. Der 71-jährige Fahrer und die 37-Jährige am Steuer des BMW wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg kam auch eine Sachverständige an den Unfallort. Die B19 war bis etwa 9.45 Uhr komplett gesperrt. Neben Streifen der Ochsenfurter Polizei waren auch der Rettungsdienst samt Notarzt und die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.

kev/Meldung der Polizei Unterfranken