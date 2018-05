27-Jähriger wird mit Sexvideo erpresst

Kripo Schweinfurt ermittelt

Schweinfurt Freitag, 04.05.2018 - 10:30 Uhr

Leichtgläubig hatte sich ein 27 Jahre alter Mann dazu verleiten lassen, in einem Videochat auf einer Datingplattform "Cybersex" mit einer Frau zu haben. Die Folge: Jetzt wird der mann mit den Videos erpresst.