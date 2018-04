Feuer in unbewohntem Neubau  Kripo Schweinfurt ermittelt

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der noch unklaren Brandursache, bereits aufgenommen.

Die Rettungsleitstelle war gegen 21.40 Uhr über den Dachstuhlbrand informiert worden. Teile des Dachstuhls des Rohbaus in der Frankenstraße waren in Brand geraten. Die Floriansjünger aus Rödelmaier, Heustreu, Herschfeld und Bad Neustadt an der Saale waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz und löschten das Feuer ab.

Nach ersten Schätzungen wird sich die Schadenshöhe auf rund 50.000 Euro belaufen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kripo Schweinfurt hat die ersten Ermittlungen von der Polizeiinspektion Bad Neustadt bereits übernommen.

mkl/Polizei Unterfranken