30.000 Euro Schaden nach Brand von Sperrmüll in Dieburg

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stellten vor Ort fest, dass zwischen einem Gebäudekomplex von vier Mehrfamilienhäusern - darunter einer Flüchtlingsunterkunft - ein größerer Haufen Sperrmüll brannte.

Das Feuer drohte auf die umliegenden Wohnhäuser überzugreifen. Durch die Hitze waren bereits Schäden an den Fassaden entstanden und Rauch zog in Wohnungen. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr evakuiert und mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen. Nachdem der Brand durch die Feuerwehren Dieburg und Münster schnell gelöscht war, konnten nach einer Begehung der betroffenen Häuser die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Eine Person zog sich leichte Brandverletzungen an der Hand zu, nachdem sie ein heißes Metallteil angefasst hatte und wurde im RTW behandelt - eine weitere Person erlitt eine Rauchgasvergiftung,

Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Warum der Sperrmüll brannte, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Die Mieter beschweren sich seit Monaten bei dem Eigentümer des Hauses über den Sperrmüll vor dem Haus - bislang ohne Erfolg.

Keutz TV News