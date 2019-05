Eppertshausen: Einbruch in Büroraum

Hierzu wurde ein Fenster aus der Verankerung gedrückt, wodurch die Einbrecher in das Büro gelangten. Nach ersten Feststellungen, entwendeten sie aus einem Schreibtisch eine Geldkassette. Der Gesamtschaden wird bislang auf circa 450,- Euro geschätzt. In diesem Fall sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben (06151/969-0).

Polizeipräsidium Südosthessen