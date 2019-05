Peugeot brennt in Gelnhausen - Feuer greift auf Garage über

Mehrere Anwohner meldeten gegen 23.20 Uhr der Rettungsleitstelle einen brennenden Peugeot, bei dem aus bislang unbekannter Ursache der Motorraum in Brand geriet. Das Feuer griff in der Folge auf eine Garage über, konnte aber schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein in der Garage abgestellter Renault wurde durch das Feuer im Heckbereich beschädigt.

Polizei Südosthessen/mkl