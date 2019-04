Dieburg: Hochwertige Fahrräder aus Keller gestohlen

In der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag entwendeten Diebe aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße die beiden schwarzen Fahrräder. Wie die Täter in den Keller und im Anschluss in das Kellerabteil gelangen konnten, bleibt derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer diese Tat beobachtet hat, Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der beiden Fahrräder geben kann, wird gebeten sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Polizei Südhessen/red