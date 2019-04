Dieburg: Wer vermisst seinen Fahrradanhänger?

Das grün/schwarze Transportmittel vom Hersteller Croozer ist am Donnerstagnachmittag im Südwestring in Dieburg gefunden worden. Dort stand das herrenlose Gefährt abgestellt an einem Feldweg, angrenzend zu einem Gartengrundstück. Eine Anwohnerin der Straße verständigte kurz vor 12 Uhr die Polizei, die den Anhänger zur Eigentumssicherung mit auf die Wache nahm. Ob der Anhänger möglicherweise gestohlen wurde ist derzeit unklar. Signifikant könnte der Inhalt des Gefährts sein, bei dem es sich um Kinderbekleidung, eine "Cars"-Disney-Decke, Kinderspielzeug sowie eine Einkaufstüte vom REWE-Markt handelt. Auch ein Trelock Titan Schloss lag in dem Transportmittel.

Der Eigentümer oder Zeugen, die den Anhänger wiedererkennen oder die Hinweise zu dem Besitzer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

Polizei Südhessen/red