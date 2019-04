Polizei sucht Zeugen nach Brand von Waldstück

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde zwischenzeitlich eine Rundfunkwarnmeldung für den Bereich der John-F.-Kennedy-Straße herausgegeben. Da die Ursache bisher unklar ist, eine vorsätzliche Brandlegung jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

Einbrecher im Keller überrascht

Hanau. In einem Mehrfamilienhaus in der Grimmelshausenstraße überraschte am Dienstagnachmittag ein Bewohner einen Einbrecher in seinem Keller, der daraufhin flüchtete. Gegen 13 Uhr ging der Mann in den Keller und stand plötzlich einem Unbekannten gegenüber, der offenbar zuvor versucht hatte, in einen Verschlag einzubrechen, indem er das Vorhängeschloss aufbrach. Der Bewohner stellte sich dem Einbrecher in den Weg, woraufhin dieser ihn zur Seite schubste und davonrannte. Der Langfinger war 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 -1,80 Meter groß, schlank und schwarz gekleidet. Entwendet hat er nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen