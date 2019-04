Handfester Streit in Dieburg - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend (23.04.) gerieten fünf junge Männer in der Steinstraße in Streit, der im weiteren Verlauf in einer handfesten Auseinandersetzung gipfelte. Drei junge Männer, im Alter von 19, 18 und 13 Jahren, attackierten zwei heranwachsende Männer im Alter von 19 und 18 Jahren, die gegen 18.30 Uhr die Polizei verständigten. In einem nahegelegenen Park gelang es den Beamten einen der drei Angreifer festzunehmen.

Eine ärztliche Versorgung wurde nach der Auseinandersetzung nicht benötig. Was schlussendlich zu diesem Streit führte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe in Dieburg Zeugen, die diese Tat beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Südhessen