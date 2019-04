Dieburg: Autos im Visier von Dieben - Zeugen gesucht

In der Schillerstraße in Klein-Umstadt gelangten Kriminelle in der Zeit zwischen Samstagabend und dem späten Montagnachmittag auf bislang unbekannte Weise in einen weißen Toyota. Die Täter wurden mutmaßlich bei ihrer Suche nach Beute nicht fündig und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Am Montagnachmittag kam es zu einem Diebstahl aus einem in der Anne-Frank-Straße (Dieburg) geparkten blauen Honda. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 18 Uhr entwendeten die Täter aus dem vermutlich unverschlossenen Wagen ein Portemonnaie. Mit ihrer Beute von circa 200 Euro flüchteten sie unerkannt.

Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte geriet am frühen Samstagmorgen ein weiteres Auto in Dieburg in den Fokus von einem Dieb. Gegen 4.20 Uhr öffnete ein Mann ein vermutlich unverschlossenes, graues Auto in der Straße "Auf dem Frongrund" und durchsuchte dieses. Anschließend versuchte der Täter noch ein weiteres Auto zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Nach derzeitigen Ermittlungstand flüchtete der unbekannte Mann ohne Beute.

Der Täter wird auf ein Alter von circa 25 Jahre geschätzt. Während der Tat war er mit einer Jogginghose und einer Steppjacke mit Kapuze bekleidet.

Ob es zwischen den drei Fällen einen Tatzusammenhang gibt, wird von der Kriminalpolizei in Darmstadt geprüft. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler weitere Zeugen, die diese Taten beobachtet haben oder die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können (06151/969-0.)

Polizei Südhessen/red