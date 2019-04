Audi A4 mit Unfallschaden - wer hat ihn in Münster abgestellt?

Dieser wurde augenscheinlich in den frühen Morgenstunden des 21.04.2019 dort abgestellt. Der Audi wies frische Unfallschäden im Bereich der beiden vorderen Kotflügel sowie der gesamten rechten Fahrzeugseite auf. An den Unfallschäden konnten zudem grüne sowie rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Eine Unfallörtlichkeit sowie der Fahrer des PKW sind allerdings bis zu jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Polizeistation in Dieburg bittet daher um sachdienliche Hinweise zu einer möglichen Unfallörtlichkeit unter der Rufnummer 06071/9656-0.

Polizeipräsidium Südhessen/mkl