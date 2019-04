Ein 30-jähriger VW-Golf-Fahrer wollte, aus Richtung Wirtheim kommend, nach links in Richtung Biebergemünd-Kassel abbiegen. Hierbei übersah er den aus entgegengesetzter Richtung fahrenden 48-jährigen Harley-Davidson-Fahrer. Durch die Kollision und dem anschließenden Sturz wurde der Krad-Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Unfallaufnahme wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstelle war für drei Stunden einseitig gesperrt.

vd/Polizei Südhessen