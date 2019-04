Drei AfD-Wahlplakate in Dieburg verbrannt

In der Nacht zum Freitag (11.-12.4.) gerieten drei Wahlplakate in der Groß-Zimmerner Straße und "Hinter der Schießmauer" in Brand. Offenbar waren die Plakate von der ParteiAlternative für Deutschland dort anlässlich der anstehenden Europawahl aufgehängt worden. Verkehrsteilnehmer hatten die Beschädigungen und die Flammen zeitversetzt, zwischen etwa 1 Uhr und 2.30 Uhr, bemerkt und der Polizei gemeldet.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung, die in ihrem Verlauf durch zusätzliche Zivilbeamte verstärkt wurde, konnten, kurze Zeit später, schlussendlich zwei verdächtige Fahrzeuge gestoppt und sechs Tatverdächtige im Alter von 19 bis 25 Jahren festgenommen werden.

Die Beschuldigten aus Dieburg, Aschaffenburg und Darmstadt wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Ob die Gruppierung für ähnlich gelagerte Delikte in der Vergangenheit in Betracht kommt ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese dauern an. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung werden sich die jungen Männer zukünftig verantworten müssen.

dc/Meldung der Polizei Südhessen