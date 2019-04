Mehrere Verletzte nach Unfall auf B26 bei Babenhausen

Am Mittwoch (10.04.) um 21:27 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Stockstadt am Main mit seinem BMW die B 26 von Babenhausen in Richtung Dieburg. In Höhe des Ortsteils Sickenhofen kam der junge Mann aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Skoda frontal zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher, der 25-jährige Fahrer des Skodas, sowie dessen 22-jährige Beifahrerin, beide aus Polen, schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die B 26 musste während der Unfallaufnahme und den folgenden Aufräumarbeiten für eine Stunde voll gesperrt werden.

dc/Meldung der Polizei Südhessen