Dieburg: Radfahrerin stürzt nach Vorfahrtmissachtung

Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Frankfurter Straße in Höhe des Zubringers zur Bundesstraße 45, in Fahrtrichtung Dieburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein blauer Kleinwagen eine Fahrradfahrerin übersehen und ihr die Vorfahrt genommen haben. Die Frau kam daraufhin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des blauen Kleinwagens setzte ihre Fahrt in Richtung Dieburg wohl ohne zu halten fort.

Wer diesen Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den blauen Kleinwagen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizei in Dieburg zu melden.

Polizeipräsidium Südhessen